Prefeitura de Agudo e Sociedade União da Várzea do Agudo inauguram novo Ginásio Comunitário

Um antigo sonho da comunidade da Várzea do Agudo finalmente se tornou realidade. Na manhã do último domingo, dia 25, a Prefeitura de Agudo e a Sociedade Cultural e Esportiva União (SCEU) da Várzea do Agudo inauguraram oficialmente o novo Ginásio Comunitário.

A obra, aguardada desde 2007, quando a quadra recebeu sua cobertura, agora conta com fechamento completo, além de estruturas como copa, cozinha e banheiros. O investimento ultrapassa R$ 300 mil, fruto de uma parceria entre o poder público, a comunidade e empresas locais.

O prefeito Luís Henrique Kittel destacou a importância da obra para o desenvolvimento social da região. “Esse ginásio é Resultado da união de forças, da mobilização comunitária e do compromisso da administração pública com as demandas locais. É um espaço que promoverá esporte, cultura, lazer e integração social.”, afirmou.

O projeto foi possível realizado com uma soma de esforços: recursos da Prefeitura de Agudo, de emenda parlamentar, da própria Sociedade União da Várzea do Agudo e do apoio de empresas locais que acreditam no fortalecimento das comunidades.

O presidente da Sociedade União da Várzea, Juliano Losekann, também ressaltou o significado do novo espaço. “Esse ginásio não será apenas uma estrutura de concreto. Ele será um espaço vivo, destinado à prática esportiva, à convivência social e, principalmente, à realização de eventos que fortalecerão os laços entre os cidadãos desta comunidade. Ele simboliza o esforço conjunto entre o poder público, a comunidade e as empresas locais, em prol do desenvolvimento social e esportivo de nossa região”, enfatizou.

A cerimônia de inauguração foi realizado durante a Festa da Colheita da Várzea do Agudo e reuniu mais de 700 pessoas, entre autoridades, moradores, lideranças comunitárias, representantes de empresas e famílias da região, que celebraram juntos essa importante conquista.

COMUNIDADE + FORTE

Durante seu pronunciamento, o prefeito Luís Henrique Kittel informou ainda que a parceria com a SCEU Várzea do Agudo serviu de case de sucesso para a elaboração do projeto “Comunidade + Forte”, que está sendo formatado pela Administração Municipal e, em breve, será encaminhado para apreciação da Câmara de Vereadores. A proposta prevê a concessão de recursos públicos, em parceria com associações e entidades, para a realização de reformas, ampliações e melhorias em espaços comunitários do interior do município. “Queremos estimular cada vez mais o desenvolvimento das nossas comunidades, fortalecendo seus espaços de convivência, esporte e cultura, sempre com a participação ativa dos moradores”, destacou o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Agudo