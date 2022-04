Prefeitura de Agudo e SENAI formam turma do curso de Costura de Calçados

A Prefeitura de Agudo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), realizou na segunda-feira (18), no Centro Administrativo Municipal, a formatura da turma do curso de Costura de Calçados. O curso “Costura de Calçados” teve como objetivo principal capacitar e qualificar os alunos em atividades pertinentes a` rotina de costura, com foco em desenvolver profissionais com competências técnicas para o mercado de trabalho e, assim, possibilitar o acesso a` vagas de emprego. A carga horária total do curso foi de 80 horas, durante os dias 14 de março e 14 de abril, e aconteceu na Escola Luiz Germano Poetter.

Presente na solenidade, o Prefeito Luís Henrique Kittel, destacou a importância do projeto para a geração de emprego e renda e parabenizou os alunos pela conquista. “São projetos como este que, a partir do empenho dos alunos e oportunidades pela Prefeitura, que vamos potencializar os resultados do nosso município no desenvolvimento econômico”, disse Kittel.

De acordo com o Coordenador Pedagógico do SENAI, Ronaldo Kebach Martins, o projeto é um exemplo de parceria que dá certo, a partir do engajamento do setor público e privado. Esteve presente na solenidade também o Gerente de Operações do SENAI, Juliano da Silva Pereira.

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Djulia Ziemann, agradeceu a disponibilidade do SENAI e o apoio da empresa Vênus Calçados na cedência de maquinários utilizados para as aulas práticas, e também o CRAS. A gestora também destacou que mais cursos serão ofertados em breve. “O objetivo é gerar cada vez mais trabalho, renda, conhecimento e capacitação profissional”, finaliza.

O Curso foi ministrado pelo Professor Jocemar Vargas e os alunos formados foram Jacira Nadiane de Oliveira Gonçalves, Jocieli de Melo Rodrigues, Katya Fernandes Langhammer, Leonardo Wittke Alves, Pâmela Cristine Rosa, Patrícia Rodrigues da Silva de Menezes, Renata Wittke da Silva, Silmar Linhar e Zelaine Jocemara Roseli Kohls.

Fonte: Prefeitura de Agudo