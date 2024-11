Prefeitura de Agudo e Rotary Club restauram pórtico de entrada do município

Em uma ação conjunta que simboliza a união e o compromisso com a preservação do patrimônio local, a Prefeitura de Agudo e o Rotary Club uniram esforços para restaurar o pórtico de entrada do município na ERS-348, no entroncamento com a RSC-287. A iniciativa envolveu a recuperação de tábuas deterioradas e uma renovação completa da pintura da estrutura.

A parceria foi fundamental para viabilizar a reforma, quando a Prefeitura de Agudo forneceu o material necessário para a obra, como tintas e madeira, enquanto o Rotary Club se encarregou de mobilizar os voluntários e realizar a mão de obra, especialmente a pintura do pórtico.

O prefeito Luís Henrique Kittel destacou a importância da colaboração com o Rotary Club, ressaltando que iniciativas como essa refletem o espírito de solidariedade e cuidado com o bem público. “Essa é uma demonstração clara de como, juntos, conseguimos tornar a cidade ainda mais acolhedora e bem-cuidada”, afirmou.

O pórtico é cartão postal do município, representando a identidade de Agudo e oferece aos visitantes uma recepção à altura da hospitalidade da comunidade.

Fonte: Prefeitura de Agudo