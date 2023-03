Prefeitura de Agudo e parceiros lançam campanha de doações para projetos sociais por meio do Imposto de Renda

Todos os inícios de anos os brasileiros têm compromisso com a Receita Federal na declaração do Imposto de Renda. Porém, poucos sabem que parte do dinheiro arrecadado pode ser utilizado para ajudar diversas crianças, jovens e idosos de Agudo e o melhor, sem pagar nada a mais e nem receber a menos na restituição diminuída.

Nesta quarta-feira, dia 8, a Prefeitura de Agudo e demais parceiros como o Conselho Regional de Contadores (CRCRS), lançaram oficialmente a campanha “Imposto Daqui, Fica Aqui”. O evento aconteceu no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo (Acisa) e contou com a presença de contadores, autoridades e representantes de empresas e conselhos municipais.

O objetivo principal da campanha é sensibilizar o contribuinte a ajudar crianças, adolescentes e idosos e, ao mesmo tempo, acertar as contas com a Receita Federal. Os recursos direcionados aos fundos são aplicados em projetos sociais voltados à promoção e à defesa dos direitos da população infanto-juvenil e idosa. As ações envolvem educação, esporte, cultura e lazer.

“Com esses recursos poderemos atender necessidades e solicitações de instituições que realizam trabalhos com a crianças, a adolescentes e idosos”, afirmou o prefeito Luís Henrique Kittel.

“São doações legais, previstas na legislação tributária”, disse o contador, Maurício Barchet, que também comemora os resultados e agradece a parceria dos contadores do município que atuaram em prol da campanha. “A partir destes recursos, os Conselhos podem investir em projetos na comunidade”, finalizou Barchet.

Conforme dados da Receita Federal, o potencial de arrecadação do município agudense chega a cerca de R$ 400 mil e 500 doadores.

No último ano, resultados foram quadruplicados

Em 2022, primeiro ano que foi realizada a campanha, foram arrecadados R$ 117.817,72, dos quais R$ 60.133,46 para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência e a quantia de R$ 57.684,26 para o Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso.

No total, o montante representa quatro vezes a mais que o ano anterior de 2021. O total de contribuintes que foi de 21 naquele ano, chegou a 96 doadores na última edição realizada.

Como doar?

A legislação tributária permite que contribuintes pessoas físicas e pessoas jurídicas podem destinar parte do imposto devido ou a restituir aos fundos municipais da Criança e Adolescente e do Idoso.As doações totais estão limitadas a 6% do imposto devido ou da restituição, com até 3% sendo usados para cada fundo.

O próprio contribuinte pode destinar durante a declaração ou solicitar ao seu contador. As destinações podem ser realizadas diretamente via depósito bancário na conta dos fundos municipais ou durante a declaração, no programa gerador da Declaração do Imposto de Renda.

Doação via programa gerador

Preencha a sua Declaração (formulário completo);

Clique na aba “Resumo da Declaração” e selecione o item “Doações Diretamente na Declaração”;

Clique em “NOVO”, e escolha as opções do Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente e do Fundo Municipal do Idoso de Agudo

Não se preocupe, o programa do IR Pessoa Física já realiza o cálculo do valor máximo que poderá ser destinado para cada fundo (3%).

O pagamento deverá ser efetuado por meio de DARF que será gerado pelo próprio programa. Assim, em caso de restituição será gerado apenas o DARF para o Fundos Municipais, e no caso de pagamento de Imposto de Renda serão gerados dois DARF’s, um para o Tesouro Nacional e o outro destinado aos Fundos Municipais.

Doação via depósito bancário

Você ou a empresa pode realizar a doação diretamente em uma das contas dos Fundos. Esse valor pode ser deduzido do Imposto de Renda devido.

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – Agência: 0102 – Banrisul / Conta: 04.062903.0-5

FUNDO MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE – Agência: 0102 – Banrisul / Conta: 04.062050.0-6

Fonte: Prefeitura de Agudo