Prefeitura de Agudo é destaque em premiação estadual de gestão pública

Foto: Prefeitura de Agudo

A Prefeitura de Agudo foi destaque nesta quarta-feira, 23, durante a cerimônia de premiação do prêmio Boas Práticas na Gestão Municipal. A premiação foi organizada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS e teve objetivo de elencar os projetos e ações que apresentem resultados comprovados de criatividade e inovação; aplicabilidade e replicabilidade; impacto social; continuidade; interação entre as secretarias; eficiência e sustentabilidade.

O Governo Municipal foi finalista nas categorias comunicação e agricultura, a partir de projetos que contribuem para a implementação de políticas públicas locais e se destacam à nível estadual. Estiveram concorrendo ao prêmio 557 projetos, desenvolvidos em 220 municípios gaúchos.

Conforme o prefeito Luís Henrique Kittel, os prêmios colocam Agudo em posição privilegiada e de destaque regional, potencializando o município. “Nosso trabalho é focado na boa gestão, na transparência e na atenção às reais necessidades da população”, destaca o Kittel.

Na agricultura, o projeto “Água para Todos – Agudo no incentivo ao uso consciente da água” conquistou o troféu de prata, com os municípios de Antônio Prado e Ibirubá. Os objetivos da iniciativa foram preservar as vertentes de água existentes nas propriedades rurais do município, melhorar a qualidade da água consumida e estimular o armazenamento da água da chuva, e resultou no atendimento e apoio direto de mais de 2.000 produtores da zona rural de Agudo, bem como a ampliação dos pontos de distribuição de água em todas as localidades do interior.

Já na área da comunicação, a campanha “Imposto Daqui, Fica Aqui” ganhou destaque estadual e conquistou o terceiro lugar, junto aos municípios de Santa Maria e Porto Alegre. O projeto teve por objetivo incrementar e potencializar a arrecadação do município, considerando a possibilidade verificada de ampliação a partir da a destinação de valores do Imposto de Renda (IR) para fundos sociais, e resultou na quadruplicação dos resultados em comparação ao exercício anterior, com crescimento de 457,14% no número de contribuintes e de 399,38% na arrecadação.

A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira, 23 de novembro, durante o Smart Cities Park, evento que reúne gestores públicos de todo o país, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. Além da agricultura e da comunicação, um projeto voltado ao turismo e outro relacionado à assistência social conquistaram menção de participação do prêmio.

Foto: Rafael Rosa

Fonte: Prefeitura de Agudo