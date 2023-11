Prefeitura de Agudo e Corsan/Aegea anunciam obra de rede de água na localidade do Cerro Chato

Nesta segunda-feira, 30, autoridades municipais, estaduais e representantes da Corsan/Aegea se reuniram para anunciar oficialmente uma obra de extensão da rede de água na localidade do Cerro Chato, interior de Agudo. A iniciativa promete trazer melhorias significativas para a região, atendendo a uma antiga demanda dos moradores e fortalecendo o acesso a água de qualidade.

No encontro, que contou com a presença da presidente da Corsan/Aegea, Samanta Takimi, e demais membros da diretoria, o Prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, o Presidente da Câmara de Vereadores, Auro Kirinus, e o deputado estadual Adolfo Brito, acertaram alguns dos detalhes para o andamento da obra. Todos os envolvidos também destacaram a importância do projeto para a qualidade de vida e o desenvolvimento da localidade.

A obra de extensão da rede de água abrange uma extensão de cerca de 7,5 quilômetros, estendendo-se desde as proximidades da “Curva Goltz” até a Escola Dom Érico Ferrari. A Corsan/Aegea e Prefeitura de Agudo devem trabalhar para garantir que as obras sejam realizadas de forma a minimizar impactos e atender a todas as normas de segurança e regulamentações necessárias.

O início das obras está programado para 13 de novembro, com um prazo estimado de 180 dias para a conclusão. Este empreendimento representa um investimento previsto de aproximadamente 1,5 milhão de reais.

O Prefeito Luís Henrique Kittel enfatizou a importância deste projeto para a localidade do Cerro Chato, destacando que o acesso à água de qualidade é fundamental para o bem-estar da comunidade. “A região irá receber melhorias significativas em seu sistema de abastecimento de água, o que promete elevar a qualidade de vida de seus habitantes e contribuir para o desenvolvimento da localidade”, disse.

A obra é considerada um marco importante para a localidade do Cerro Chato e representa um compromisso das autoridades municipais e da Corsan/Aegea em atender às necessidades da comunidade. O investimento em infraestrutura é um passo crucial para o desenvolvimento e o bem-estar das áreas rurais. A expectativa é que, com a conclusão da obra, a região veja uma melhoria significativa na qualidade de vida de seus moradores e um impulso para o seu crescimento econômico.

Fonte: Prefeitura de Agudo