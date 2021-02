Nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, esteve reunido com o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo – ACISA, Airton Wilhelm.

Na oportunidade foram iniciadas as tratativas de um projeto de revitalização do perímetro urbano do município de Agudo.

Também participaram do encontro a secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Djulia Ziemman, e o assessor de gabinete, Fernando Dickow.

Fonte: Prefeitura de Agudo