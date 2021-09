Prefeitura de Agudo divulga nomes das candidatas para a nova Corte de Soberanas do município

A Prefeitura de Agudo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, divulgou nesta terça-feira, dia 28, os nomes das candidatas para a nova Corte de Soberanas do município.

Cada uma delas, com idade entre 16 a 24 anos, estão representando uma escola, entidade, instituição, empresa ou clube de serviço, legalmente constituídos. Nas fases do concurso ainda está palestra, ensaio fotográfico, vídeo de apresentação, entrevista e desfile que está agendado para ocorrer no dia 29 de outubro.

Confira a relação das candidatas que tiveram a inscrição homologada:

Amanda Unfer, Bibiana Lopes, Bruna Dahlke, Deborah Gehrke, Graciele Markendorf, Isadora Drews Seiffet, Jéssica Friedrich, Karolina Wachholz, Larissa Friedrich, Larissa Froner dos Santos, Larissa Roos, Lauind Mundt, Michele Seiffert, Milena da Rosa, Nathalia Bonadeo e Stefani Menegassi.