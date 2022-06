Prefeitura de Agudo destinará espaços gratuitos para agricultura familiar e artesanato durante a Volksfest

Foto: Prefeitura de Agudo/Arquivo

Com a força da agricultura familiar e dedicação ao artesanato, o município de Agudo é reconhecido regionalmente pela qualidade das produções locais. Para valorizar isso, a Prefeitura de Agudo promove o “Pavilhão da Colônia”, durante as atividades da 32ª Volksfest In Agudo – Expovolks 2022.

“Tivemos uma experiência exitosa com este formato no ano passado durante outras festividades, e agora, ampliamos para Volksfest”, disse o Prefeito Luís Henrique Kittel. “Nosso objetivo é reconhecer a agricultura e o artesanato agudense, para incentivar e valorizar nossos produtores, gerando emprego e renda ao município”, finaliza Kittel.

No total, serão disponibilizados 49 espaços gratuitos para divulgação e comercialização de produtos da agricultura familiar, agroindústrias e artesanato. Poderão participar da seleção membros ativos dos grupos de feirantes de quarta e sexta-feira, Agroindústria, Associação dos Produtores de Alimentos de Agudo (Asproag), membros do Programa Pró-Morango, Casa do Artesão e aqueles que possuem o selo de reconhecimento de Geoproduto do Geoparque Aspirante Quarta Colônia/RS ou que tenham manifestado interesse em inscrição prévia junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo (SEDECT).

“Um local que vai fazer parte da ExpoVolks e será forma gratuita a aqueles que representam tão bem o município de Agudo”, destacou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Djulia Ziemann.

Os espaços terão dimensões de 2,5m x 2m e 3m x 2m e contemplam bancada, suporte para lâmpada e energia elétrica. Como contrapartida, os expositores deverão obrigatoriamente decorar seus espaços com a temática da festividade, com o objetivo de valorizar a festa e seus produtos.

O edital de chamamento público foi divulgado nesta segunda-feira, 06, e as inscrições estarão abertas até 10 de junho, das 08h às 11h e 14h às 16h, na Prefeitura de Agudo (SEDECT), mediante entrega de formulário de inscrição e termo de compromisso. A divulgação dos expositores aptos a participarem do Pavilhão da Colônia estará disponível no dia 15 de junho.

Volksfet In Agudo

Foi criada em 1994 pelo Conselho Municipal de Cultura do Município e é considerada a maior festa popular da Região. Em 2022, o evento será lançado da programação oficial está marcado para o dia 24 de Junho, e a data prevista para a realização das festividades é a partir de 16 de Julho. A Expovolks acontece durante os dias 22, 23, 24 e 25 de Julho, nos arredores da Prefeitura de Agudo.

Para mais informações entre em contato por telefone ou WhatsApp (55) 997352519.

Fonte: Prefeitura de Agudo