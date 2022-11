Prefeitura de Agudo destina novos equipamentos de proteção para Bombeiros Voluntários

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo foi contemplada com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pela Prefeitura Municipal. O repasse dos EPIs ocorreu na noite de terça-feira, dia 8, durante a reunião de encerramento do ano da entidade. Na ocasião, os voluntários que completaram um ano de treinamento, os quais concluíram o estágio probatório, também receberam seus certificados.

Conforme o presidente da Associação, Fabiano Nascimento, representantes do Executivo Municipal fizeram o repasse de 25 kits de EPIs com casaco de aproximação ao fogo, ao valor de R$ 86 mil, adquiridos com recursos da Prefeitura de Agudo. Atualmente, todos os voluntários ativos nas escalas de plantões possuem para seu uso individual botas de combate a incêndio, luvas para incêndio, óculos de proteção, capacete de combate a incêndio com lanterna, balaclava e capacete de resgate com lanterna.

Desde o final do ano passado, Nascimento recorda que a entidade vinha dialogando com a Prefeitura acerca da demanda. “Neste momento, 100% dos nossos bombeiros voluntários estão com o EPI completo”, diz o presidente. Com o material, os voluntários estão protegidos para atuar em ocorrências de incêndios, no ingresso em locais com temperaturas altas. Os EPIs foram adquiridos estão em consonância aos novos padrões de segurança e normas técnicas e adequados ao novo padrão Voluntersul.

“O Poder Público, com aval do legislativo, entendeu a importância que esse grupo tem para todos”, declarou o vice-prefeito, Pedrinho Müller. Para o Secretário da Agricultura e Coordenador da Defesa Civil, Giovane Neu a atuação dos bombeiros é essencial para a seguridade dos agudenses. Conforme Giovane, o repasse dos EPIs representa um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na comunidade pelos voluntários.

“Mais uma vitória construída por várias mãos. Hoje os bombeiros de Agudo têm uma estrutura e equipamentos que são compatíveis com o profissionalismo de todos os voluntários”, complementou o Secretário de Obras, Maurício Ângelo.

Fonte: Prefeitura de Agudo