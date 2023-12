Prefeitura de Agudo conclui primeira etapa da construção da Rede de Água Felipe Camarão

Após duas décadas de espera, a Prefeitura de Agudo concluiu nesta semana mais uma obra de melhoria da infraestrutura e qualidade de vida da comunidade beneficiada pela rede de água Felipe Camarão. O projeto, que começou com a perfuração de um poço há cerca de 20 anos, tem mais de treze famílias beneficiárias na primeira etapa, com expectativa de que e oitenta famílias sejam contempladas ao longo do projeto. O feito marca um avanço significativo e representa o comprometimento do governo em proporcionar água potável para seus cidadãos.

O projeto é concebido de maneira abrangente, visando atender às necessidades básicas dos moradores da região. A rede inicia-se em um poço estrategicamente localizado e estende-se até uma caixa d’água, que servirá como ponto central de distribuição. A partir dessa caixa, a água será distribuída por gravidade, assegurando uma distribuição eficiente e equitativa para as propriedades locais.

Nesta primeira etapa, mais de 3 mil metros de encanamentos foram instalados, bem como do reservatório de 20 mil litros, além de executado o projeto elétrico e hidráulico do poço. Ao total, a construção da rede de água na Felipe Camarão abrangerá cerca de 8 mil metros, oferecendo um acesso vital ao recurso hídrico para os residentes da Linha Teutônia Sul/Canto Paraná.

A história dessa conquista remonta ao primeiro ano do mandato do atual governo, quando um levantamento minucioso da qualidade da água do poço foi realizado. “Os resultados revelaram que a água atendia aos padrões de potabilidade, oferecendo uma fonte segura e confiável para o consumo humano”, destaca o Secretário de Desenvolvimento Rural, Lucas Böck.

Os recursos investidos na construção da rede de água são provenientes dos cofres municipais, evidenciando o comprometimento da Prefeitura de Agudo em fornecer serviços essenciais para seus cidadãos. Essa iniciativa reforça o papel ativo do governo local na promoção de melhorias significativas na infraestrutura e qualidade de vida da comunidade. Já na segunda etapa, estão previstos recursos através de emenda parlamentar e contrapartida do município.

Conforme o Prefeito, Luís Henrique Kittel, além dos benefícios imediatos para as famílias contempladas, a conclusão da primeira etapa da construção da rede de água em Felipe Camarão representa um passo importante na construção de um futuro mais sustentável e próspero para a região. “O sucesso da primeira etapa da construção da rede de água não apenas representa um marco na história da comunidade, mas também sinaliza um futuro promissor”, comemora o Kittel.

O próximo passo agora é avançar para as fases subsequentes do projeto, buscando alcançar o objetivo final de garantir o acesso à água potável para todas as 80 famílias contempladas e instalar mais um reservatório. “À medida que as torneiras começam a jorrar água potável, a comunidade celebra não apenas um recurso essencial, mas também a materialização de um esforço conjunto que perdurou por duas décadas, mostrando que a perseverança e a dedicação podem realmente transformar vidas”, finaliza o prefeito.

