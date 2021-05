Prefeitura de Agudo beneficia Asproag com equipamento agrícola

Na última segunda-feira, dia 10 de maio, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, e o secretário de Agricultura, Décio Mundt, realizaram a entrega de um pulverizador para a Associação dos Produtores Rurais de Agudo/RS – Asproag. A entrega simbólica foi realizada ao presidente da entidade, Sérgio Mello.

O pulverizador tem tanque com capacidade de 200 litros, bomba elétrica, barramento manual de 8 metros e comando manual de duas vias e destina-se especialmente no fortalecimento do processo de diversificação das propriedades, com incremento de novos cultivos agrícolas para agregar renda às propriedades com cultivo de frutíferas e hortifrutigranjeiros.

O prazo da concessão de uso será de 10 anos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que comprovado o interesse público. A concessão foi regulamentada pela Lei 2.213/2021, sancionada pelo Prefeito Kittel.

Fonte: Prefeitura de Agudo