Prefeitura de Agudo assina primeiras escrituras regularizadas do Distrito Industrial, após quase 30 anos

Na última quarta-feira, dia 28 de fevereiro, um marco histórico foi alcançado para a cidade de Agudo, com a assinatura das primeiras escrituras regularizadas do Distrito Industrial. Após quase três décadas de espera pelas escrituras, os documentos foram assinados pelo prefeito Luis Henrique Kittel e proprietários dos lotes.

A regularização do Distrito Industrial reflete um compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável do município. Além de proporcionar segurança jurídica para as empresas já instaladas, o processo visa atrair novos investimentos, impulsionando a economia local. “Essa iniciatival é um compromisso que assumimos desde o início de nossa gestão, e hoje estamos cumprindo mais uma etapa importante desse processo”, afirmou o prefeito Kittel.

“Este é um momento histórico para nossa cidade. A regularização dos lotes do Distrito Industrial representa um passo significativo para fortalecer nossa base econômica e criar um ambiente propício para o crescimento das empresas”, ressaltou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Luivonir Dornelles.

Luivonir adianta também que além da regularização dos lotes onde empresas já estão estabelecidas, em breve haverá a disponibilidade de novos espaços para empresas interessadas em se instalar na região. A medida pretende fortalecer ainda mais o ecossistema industrial de Agudo, criando oportunidades de emprego e fomentando o crescimento empresarial.

Os primeiros dois lotes escriturados foram destinados às empresas Decorattus e Madereira Jaeger. Um dos beneficiados, o proprietário da Decorattus, Laércio Forsch, aguardava há quase 30 anos pela escritura do lote onde a empresa está instalada. “Durante todos esses anos, vimos gestores passarem e promessas serem feitas. Mas hoje, finalmente, essa realidade mudou”, disse o empresário. Forsch destaca ainda que a segurança jurídica proporcionada por esse documento permite planejar investimentos de longo prazo, com a possibilidade de acesso a financiamentos e linhas de créditos para expandir as operações e contribuir para o crescimento econômico do município.

Com essa iniciativa, a Prefeitura demonstra seu compromisso em criar um ambiente favorável aos negócios e investimentos, consolidando a cidade como um polo industrial de destaque na região.

Fonte: Prefeitura de Agudo