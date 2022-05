Prefeitura de Agudo aposta em associativismo para valorização da agricultura

Apostando no cooperativismo e na valorização da agricultura, a Prefeitura de Agudo iniciou a cedência de implementos agrícolas que beneficiarão mais de 250 famílias de produtores rurais do interior. Por meio de cinco (5) associações, em diferentes localidades do município, os agricultores foram contempladas com balanças de pesagem de bovinos e grades aradoras (globe).

O projeto visa fomentar a agricultura familiar, reduzir o êxodo rural e incentivar o associativismo rural, modalidade que favorece o trabalho e o desempenho dos projetos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental (SEDERGA).

“Obrigado por acreditarem em nós e parabéns pela coragem em inovar, o caminho para a agricultura é esse”, disse Clautério Raddatz, presidente da Associação de Produtores da Linha dos Pomeranos, que recebeu uma balança de pesagem de bovinos digital e uma globe.

O prefeito Luís Henrique Kittel reitera que a ação irá melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida no meio rural. “Essa é uma forma de modernizar e potencializar a produtividade agrícola, além de incentivar a diversificação e agregar mais renda às famílias”, finalizou.

“São conquistas histórias para a agricultura agudense”, disse o Secretário Municipal de Agricultura, Giovane Neu, que destaca também que o setor técnico e administrativo da pasta fortalecerá o trabalho em projetos que objetivam o desenvolvimento agrícola e atenda aos anseios da população, como o “Água Para Todos”, “Pró-Morango” e “Pró-Leite”.

Na Nova Boêmia, o presidente da Associação Jacuí, Leonir Brandt agradeceu a parceria e reiterou a importância da contribuição dos trabalhos do Poder Público para a agricultura do município.

Todos os implementos foram destinados às associações por meio de termos de cedência firmados com a Prefeitura de Agudo, a partir de leis específicas aprovadas por unanimidade na Câmara de Vereadores. As entidades cessionárias deverão apresentar relatórios semestrais de prestação dos serviços dos bens junto a Secretaria de Agricultura. Na oportunidade, acompanharam a entrega os vereadores Dário Schüller (PDT) e Pato Niemeier (PL).

VEJA O QUE RECEBEU CADA ASSOCIAÇÃO

Localidade de Linha Nova – Presidente Alécio Schmengler – recebeu uma globe.

Localidade de Linha dos Pomeranos – Presidente Clautério Raddatz – recebeu uma globe e uma balança para pesagem de bovinos digital.

Localidade de Linha das Pedras – Presidente Hélio Wachholz – recebeu uma balança em 2021 e agora uma globe.

Localidade de Linha Boêmia – Presidente Laércio Stopp – recebeu uma globe.

Localidade de Nova Boêmia – Presidente Leonir Brandt – recebeu uma balança para pesagem de bovinos digital.

INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA

Como uma forma de valorizar o setor primário de Agudo, o Executivo Municipal aumentou os investimentos na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Comparado ao último ano, o orçamento da pasta teve um acréscimo de 40%, tendo à disposição mais de 4 milhões para investimentos.

Esse é o maior valor destinado à pasta na história do município. “Um compromisso que nos dá a certeza que temos um governo que trabalha para o desenvolvimento agrícola de Agudo”, destaca Giovane Neu, gestor da pasta.

Fonte: Prefeitura de Agudo