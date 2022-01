Prefeitura de Agudo anuncia construção de novas redes de água no interior

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo (SEDERGA) vêm trabalhando intensamente para minimizar os efeitos de estiagens e prevenir a escassez de água potável no município.

Pensando em resolver demandas históricas, a Prefeitura de Agudo anunciou o cronograma e a execução, por meio de recursos próprios, das próximas cinco redes de água do município. As obras serão realizadas nas seguintes comunidades: Porto Alves, beneficiando 50 famílias; Linha Morro Pelado, beneficiando 11 famílias; Linha Morro Agudo, beneficiando 14 famílias; Cerro dos Behling, beneficiando 30 famílias; e Linha Teotônia Sul/Canto Paraná, que atenderá 80 famílias.

O Executivo também anunciou a parceria do Governo do Estado, por meio do Programa “Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural”, que subsidiará projetos de perfuração poço artesiano e a escavação de açudes. A perfuração de um novo poço artesiano será na localidade de Rincão do Pinhal.

“Trata-se de uma demanda antiga que vai contemplar mais de 30 famílias da região. Já temos o projeto todo da rede d’água para aquela comunidade, graças ao empenho dos moradores”, reiterou o secretário de Agricultura de Agudo, Giovane Neu. Além disso, serão escavados 10 microaçudes em diferentes localidades do interior do município.

Outras medidas

A Prefeitura de Agudo destaca ações que são tomadas desde antes do início da estiagem. Foram mais de 1,7 milhões de litros de água potável entregue; mais de 350 mil litros de água não potável entregues em 2022; destinação de 100 caixas d’água e 30 mil metros de mangueiras; e a disponibilização de cinco retroescavadeiras para abertura e limpeza de bebedouros e também açudes.

O Executivo também contratou um caminhão pipa com capacidade de 12 mil litros de água potável, ampliando a capacidade de entrega; construção de mais de 60 fontes protegidas; e articulação com o Governo do Estado para subsídio de 100% para produtores agudenses no Programa do Milho/Troca-Troca, conforme o Decreto de Emergência reconhecido pelo Estado e pela União.

Fonte: Prefeitura de Agudo