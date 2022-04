Prefeitura de Agudo adquire ônibus escolar adaptado

O município de Agudo recebeu na última terça-feira, dia 12, um ônibus escolar adaptado para pessoas com deficiência (PCD). O veículo é uma forma de ampliar o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida nas escolas públicas de ensino regular e a oferta do atendimento educacional especializado.

O veículo possui equipamentos e mobiliários necessários para apoio, como uma plataforma elevatória veicular e foi adquirido com recursos próprios, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Fonte: Prefeitura de Agudo