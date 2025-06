Prefeitura de Agudo adquire nova retroescavadeira com recursos próprios

A Prefeitura de Agudo recebeu, nesta quarta-feira (4), uma nova retroescavadeira no valor de R$ 387 mil, adquirida com recursos próprios do município, que será destinada à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. O equipamento, da marca XCMG, modelo XC870BRI, representa um importante reforço para os trabalhos realizados na zona rural do município.

A aquisição atende a uma demanda crescente por serviços de manutenção e recuperação de estradas vicinais, abertura de valas, apoio a pequenos produtores rurais e ações de manejo ambiental, especialmente em áreas de difícil acesso e com infraestrutura limitada. A retroescavadeira é considerada uma ferramenta essencial para atender com mais agilidade e eficiência as necessidades da população do interior.

O prefeito Luís Henrique Kittel destacou a importância do investimento para a qualidade de vida no campo. “Estamos comprometidos com o fortalecimento da nossa infraestrutura rural. Esse equipamento vai nos permitir dar respostas mais rápidas aos pedidos da comunidade e garantir melhores condições de tráfego e escoamento da produção agrícola”, afirmou.

Já o secretário de Agricultura, Fernando Dickow, ressaltou a versatilidade do novo maquinário. “Essa retroescavadeira será fundamental para atender as diversas frentes de trabalho que temos no interior. É uma conquista que chega para somar forças ao que já vem sendo feito pela secretaria, beneficiando diretamente o produtor rural”, comentou.

Fonte: Prefeitura de Agudo