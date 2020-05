Prefeitura de Agudo adquire micro-ônibus 0 km

A Prefeitura de Agudo recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 14, um novo micro-ônibus com capacidade para 31 passageiros, mais dois lugares para motorista e auxiliar. O veículo foi adquirido por meio de Pregão Eletrônico, ao valor de R$364.200,00, da empresa Elite Comercio de Veículos Ltda.

A aquisição do veículo é destinada a efetuar o transporte de pacientes de Agudo a consultas e exames em centros de referência em saúde do Sistema Único de Saúde – SUS. Com a aquisição do micro-ônibus, visa-se ofertar aos pacientes um transporte mais econômico e eficiente aos centros de referência com maior fluxo de consultas e exames agendados.

Fonte: Prefeitura de Agudo