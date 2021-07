Prefeitura de Agudo abre processo seletivo para Técnico em Contabilidade

Aberto nesta segunda-feira, dia 26, o período de inscrições para o processo seletivo para contratação de Técnico em Contabilidade para atuar na Prefeitura de Agudo.

Conforme o edital, o profissional selecionado irá cumprir 40 horas de trabalho semanal com salário mensal de R$ 5.323,75. A seleção se dará por avaliação de títulos e do exercício profissional do candidato, quando o contrato terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições são realizadas somente pela internet e o prazo encerra nesta quarta-feira, dia 28.

Clique AQUI e acesse o edital.