Prefeitura de Agudo abre inscrições para programa de castração de cães e gatas fêmeas

Depois anos de espera, o município de Agudo avança no controle populacional de cães e gatos. A Prefeitura de Agudo, em parceria com o Governo do Estado, promove a edição local do Programa “Melhores Amigos – Bicho sente como gente”. A expectativa é que sejam castrados 200 animais (100 felinas e 100 caninas), durante o período de um ano.

Os animais atendidos serão cães e gatos fêmeas em situação de rua, semi-domiciliados, comunitários ou pertencentes a famílias em estado de vulnerabilidade social. Animais destinados por ONGs e entidades do município também poderão ser atendidos.

Para se inscrever, os interessados devem levar comprovante de residência, CPF e algum documento que comprove a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), disponível na Secretaria Municipal de Assistência Social. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Agricultura e estarão abertas até o limite total das vagas, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

A castração de animais é uma das formas de evitar a reprodução descontrolada de cães e gatos e evitar a transmissão de doenças. Assim, o Programa Melhores Amigos tem como objetivo promover o bem-estar animal e melhores condições de saúde à população.

A previsão é que sejam investidos até R$ 70 mil, com recursos provenientes do Programa “Melhores Amigos – Bicho sente como gente”, promovido pelo Governo do estado, além de contrapartida do município.

“Este será o maior investimento já realizado pela Prefeitura de Agudo para a castração de animais da história do Município”, destaca a secretária municipal de Administração e Gestão, Daniela Camargo.

O procedimento será realizado através da técnica cirúrgica pelo flanco do tipo ovário histerectomia, utilizando incisões do tipo miniceliotomia (1cm a 3cm) e auxilio de gancho de Snook, e será utilizado anestesia inalatória.

Como participar

Poderão ser castrados cães e gatas fêmeas sadios, em situação de rua, semi-domiciliados, comunitários ou pertencentes a famílias em estado de vulnerabilidade social.

Serão aceitos animais provenientes de entidades legalizadas e cadastradas no município. O trabalho atende também animais pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único.

Somente animais pertencentes a moradores de Agudo com comprovante de residência poderão ser castrados.

Solicita-se a Carteirinha de Vacinação do animal, se possuir.

Conheça o programa

A execução do programa Melhores Amigos – Bicho sente como gente é possível devido à Lei Complementar 15.595, de 19 de janeiro de 2021, do executivo estadual que dá competência à Secretaria de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social (SICDHAS) para tratar das políticas públicas ligadas à proteção e aos direitos animais. Assim, o Estado passa a ser um dos primeiros no Brasil a criar políticas públicas, apoiando ações junto aos municípios para a garantia dos direitos dos animais domésticos, urbanos, rurais e comunitários e de animais de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Fonte: Prefeitura de Agudo