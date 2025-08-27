Prefeitura de Agudo abre inscrições para estágio em diversas áreas

A Prefeitura de Agudo está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Estagiários, que oferece bolsas para estudantes de nível médio, técnico e superior em diversas áreas do conhecimento. O objetivo é formar um cadastro reserva para suprir as necessidades de estágio nos setores da administração municipal. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 22 de setembro, exclusivamente pelo site www.3e.srv.br.

As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia, Serviço Social, Enfermagem, Engenharia Civil, além de cursos técnicos e Ensino Médio, entre outros. Ao todo, mais de 25 áreas estão contempladas. No caso específico de Pedagogia e Ensino Médio, os candidatos poderão escolher a lotação entre escolas municipais ou demais setores da Prefeitura.

Podem participar estudantes a partir dos 16 anos, regularmente matriculados no segundo semestre letivo de 2025. É necessário ter, no mínimo, seis meses de curso ainda a cumprir até a formatura.

A bolsa-auxílio varia conforme o nível de escolaridade. Para Ensino Médio o valor da hora é R$ 8,69, para Cursos Técnicos é de R$ 10,96 por hora e para Superior é de R$ 13,10 por hora. Além disso, os estagiários receberão auxílio-transporte de R$ 96,70.

A seleção será conduzida pela empresa 3e Gestão e Capacitação de Recursos Humanos e contará com prova objetiva online, que será aplicada no dia 26 de setembro, das 9h às 10h30min. A avaliação terá 20 questões de múltipla escolha, abrangendo Língua Portuguesa, Informática e Legislação sobre Estágio. O resultado final do processo está previsto para ser homologado em 3 de outubro, com validade até dezembro de 2026.

Conforme o prefeito Luís Henrique Kittel, a iniciativa busca promover oportunidades de aprendizado para estudantes de níveis médio, técnico e superior, contribuindo para o desenvolvimento educacional e profissional da comunidade “Acreditamos no potencial dos jovens agudenses e, por isso, incentivamos e ampliamos a contratação de estagiários em todas as áreas da Prefeitura de Agudo, o que reforça nosso compromisso com a formação e qualificação da juventude local”, destaca Kittel.

Fonte: Prefeitura de Agudo