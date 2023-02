Prefeitura de Agudo abre inscrições para aulas de Coral, Musicalização e Dança Folclórica

Estão abertas as inscrições para as aulas de musicalização infantil, coral infantil e adulto e danças folclóricas alemãs para o município de Agudo.

As inscrições são gratuitas e divididas para os seguintes públicos: cinco vagas para a Musicalização infantil (4 a 6 anos), 30 vagas para o Coral infanto-juvenil (8 a 15 anos), 10 vagas femininas e 10 vagas masculinas para o Coral Adulto. Já para o Grupo de Danças Freundschaft há seis vagas para meninos, nas etapas infantil (4 aos 10 anos), infanto-juvenil (11 aos 13 anos) e adulto (13 aos 25 anos).

As aulas para Musicalização e Coral infantil e Coral adulto são ministradas pela regente Neida de Andrade Reis e abordam técnicas vocais e de conscientização corporal para o canto. Já o Grupo de Danças Freundschaft tem aulas com o professor Jorge Rockenbach.

Os interessados podem entrar em contato com a Prefeitura de Agudo através das plataformas oficiais ou diretamente com a regente Neida (55) 9910-6487 ou com o professor Jorge (55) 99053713.

Fonte: Prefeitura de Agudo