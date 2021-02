Prefeitura busca alternativas para ampliação da Apae de Restinga Sêca

O prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, esteve na semana passada cumprindo agenda de trabalho em Porto Alegre. Entre as pautas estava a ampliação da área da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Restinga Sêca.

Localizada na Rua Eugênio Gentil Müller, esquina com a Izaltino Alves de Oliveira, o espaço físico da Apae está limitado para a idealização de novas atividades. “A Apae tem muita demanda e começou a ficar com o seu espaço pequeno. Essa foi uma questão que começamos a trabalhar e levamos a demanda ao deputado estadual Beto Fantinel que é o nosso representante da região da Quarta Colônia”, destacou o prefeito.

Para tentar garantir a ampliação, a ideia é conseguir a reversão ao Poder Executivo restinguense de parte do terreno da Escola Estadual Francisco Manoel, localizada aos fundos da Apae (foto), que mede 26×32 metros. No passado, a área era do município, o qual doou para o Governo do Estado para a construção do educandário. Se aprovado, o espaço da instituição de saúde e educação irá dobrar de tamanho para um melhor atendimento aos assistidos.

Além desta possibilidade, o prefeito Paulinho já pensa em uma segunda alternativa para a reversão. Seria a doação da área ao município, visto que o Governo do Estado possui uma dívida com Restinga Sêca de cerca de R$ 500 mil relacionados à Saúde. Uma lei estadual garantiria a compensação do pagamento por meio de áreas do Estado.

O projeto de reversão do terreno ao município será apresentado a Claudio Gastal, secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, em reunião a ser agendada para o mês de março. “Queremos ainda neste ano já concretizar essa questão, sabendo que o Estado tem seus trâmites extremamente burocráticos”, finaliza Paulinho.