Prefeitos do Condesus se unem para reivindicar a continuidade da bandeira laranja na região

O Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus esteve reunido na tarde desta segunda-feira, dia 15, para discutir a metodologia usada a qual levou a alteração da bandeira laranja para bandeira vermelha dos municípios que integram a Quarta Colônia.

Na oportunidade elaboraram um documento justificando a baixa propagação do Covid-19 na Quarta Colônia, assim como a boa estrutura hospitalar disponibilizada para enfrentamento da pandemia na região.

Portanto, foi solicitado ao Governo do Estado para que a Região da Quarta Colônia permaneça classificada na bandeira laranja, pois a bandeira vermelha, não reflete a realidade, e levaria a economia da Quarta Colônia ao caos.

Participaram da reunião, o prefeito de Nova Palma e presidente do Condesus, André Luiz Rossato; e os prefeitos de Agudo, Valério Vili Trebien; Dona Francisca, Edaleo Dala Nora; Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner; Ivorá, Ademar Valentim Binotto; Pinhal Grande, Luiz Antonio Burin; São João do Polêsine, Matione Sonego; e Silveira Martins, Fernando Luiz Cordero.

Fonte: Condesus