Prefeitos da Quarta Colônia se reúnem em Dona Francisca para discutir implantação do Museu de Arqueologia

Na manhã desta quinta-feira, dia 23, o município de Dona Francisca sediou uma importante reunião que reuniu lideranças da Quarta Colônia para debater o projeto de implantação do Museu de Arqueologia da região. O encontro foi conduzido pela produtora cultural Ariane Gassen Vargas, responsável à frente da iniciativa, com o objetivo de apresentar a proposta aos gestores municipais e destacar sua relevância para o território.

Estiveram presentes o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel; o prefeito de Dona Francisca, Saul Reck; o vice-prefeito de Restinga Sêca, Tarcizo Bolzan; a prefeita de Nova Palma, Jucemara Rossato; o prefeito de Pinhal Grande, Lucas Michelon; a prefeita de São João do Polêsine, Jaqueline Milanesi; o prefeito de Ivorá, Josemar Zorzi Osmari; o prefeito de Faxinal do Soturno, Lourenço Domingos Moro; e o prefeito de Silveira Martins, Sadi Tolfo. Também participaram representantes do Geoparque Quarta Colônia, Eduarda Brum, Victor Maffini e Giovana Fernandes, além das representantes do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), Valserina Gassen e Juliana Vendruscolo.

A criação de um museu arqueológico representa um passo estratégico para o desenvolvimento regional, fortalecendo a identidade cultural da Quarta Colônia e ampliando as oportunidades de geração de renda por meio do turismo. Além disso, o espaço poderá atuar como um centro de referência para pesquisadores, estudantes e visitantes, contribuindo para a difusão do conhecimento e para a preservação da memória histórica local.

A reunião foi realizada no local que ocorreu o restauro para funcionamento do Museu de Arqueologia Dona Francisca e as instalações do Instituição da Guarda e Pesquisa (IGP), na rua Duque de Caxias, nº 442, subsolo do Prédio Histórico São Carlos, em Dona Francisca.

Sem a existência de um museu adequado, os achados arqueológicos encontrados no território não permanecem na região, sendo encaminhados para outras instituições que possuem a estrutura necessária para sua conservação e estudo. Isso ocorre porque materiais arqueológicos exigem condições específicas de armazenamento, catalogação e preservação, além de espaços apropriados para pesquisa e exposição.

Nesse sentido, a implantação do Museu de Arqueologia da Quarta Colônia torna-se fundamental para garantir que esses vestígios da história local permaneçam no território, permitindo que a própria comunidade tenha acesso a esse patrimônio, fortalecendo o sentimento de pertencimento e valorizando a história e a identidade regional.

Fonte: Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco