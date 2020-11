Prefeito solicita aumento de efetivo da Brigada Militar em reunião no 1º RPMon

Na tarde de 24 de novembro, o prefeito municipal de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, reuniu-se com o Tenente-Coronel Bastianello, comandante do 1° Regimento de Polícia Montada – RPMon, em Santa Maria.

Na ocasião, o prefeito destacou a necessidade do aumento de efetivo da Brigada Militar em Restinga Sêca e também tratou de outras questões relacionadas à segurança do município.

“É importante construirmos alternativas e mantermos um bom diálogo com as autoridades regionais de Segurança, sempre visando inibir o aumento da criminalidade e proteger a nossa população. Somos parceiros da Brigada Militar de Restinga Sêca, que presta um trabalho excepcional, por isso trabalhamos juntos para melhorar ainda mais as condições das nossas forças de segurança”, destacou o prefeito.

Também estavam presentes na reunião: Major Antônio Marcos Silveira Moreira; Cap. Alexandre Pires Lacerda; Cap. Paulo Rogério.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca