Prefeito Matione Sonego, de São João do Polêsine, é eleito presidente do Condesus

Lucas Michelon e Matione Sonego. Fotos: Condesus

Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, dia 16, no restaurante Di Paolo, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, ocorreu a eleição da nova diretoria do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) para 2023.

Quem irá assumir a presidência do Condesus no lugar de Clovis Montagner, prefeito de Faxinal do Soturno, é Matione Sonego, prefeito de São João do Polêsine e que neste ano de 2022 é o presidente da Associação dos Municípios da Região Centro (AM Centro). Lucas Michelon, prefeito de Pinhal Grande, assumirá como vice-presidente.

Encontro contou com a presença dos nove prefeitos da Quarta Colônia.