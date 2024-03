Prefeito Kittel anuncia revitalização do Distrito Industrial de Agudo

A Prefeitura de Agudo anunciou mais um passo para o desenvolvimento econômico do município: a revitalização do Distrito Industrial. A iniciativa visa modernizar e ampliar as infraestruturas locais, além de regularizar os lotes para oferecer segurança jurídica às empresas instaladas na região. O anúncio foi realizado na última quinta-feira, 07, pelo Prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, em conjunto com a Deputada Federal Franciane Bayer e a Suplente do Senado, Liziane Bayer.

Bayer destacou a importância da transferência especial de recursos para as obras, que prometem transformar o distrito em um polo de atração para novos negócios e investimentos. Na oportunidade, a parlamentar anunciou R$ 400 mil de emenda parlamentar para investimento no local.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Luivonir Dorneles, o recurso para investimento no local será somado a fontes próprias, que irão ajudar a iniciar um projeto antigo da comunidade local, de transformar o Distrital Industrial em um polo atrativo para os empreendedores.

“Quem ganha com tudo isso é a população de Agudo e, é isso que importa”, declarou Kittel sobre a importância do projeto. A obra, que inclui drenagem, instalação de meios-fios e recuperação da Avenida das Indústrias, não só melhorará a infraestrutura local, mas também criará um espaço de lazer para a comunidade.

Durante a solenidade, estiveram presentes também o vice-prefeito, Pedrinho Müller, empresários locais, e a suplente do Senador Hamilton Mourão, Liziane Bayer.

Marco Histórico com a Regularização dos Lotes

Ainda no mês de fevereiro, foram assinadas as primeiras escrituras regularizadas do Distrito Industrial, após quase três décadas. A regularização oferece segurança jurídica às empresas instaladas e é um convite aberto para novos investidores que desejam fazer parte do crescente ecossistema industrial da cidade.

As primeiras empresas beneficiadas com a regularização foram a Decorattus e a Madereira Jaeger. Laércio Forsch, proprietário da Decorattus, expressou seu alívio e otimismo, enfatizando que a segurança jurídica agora permite planejar o futuro com confiança.

Um Compromisso com o Crescimento

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Luivonir Dorneles, reforçou que a regularização é apenas o começo. Em breve, novos lotes estarão disponíveis, sinalizando um futuro promissor para o Distrito Industrial de Agudo.

Com essas ações, a Prefeitura de Agudo reafirma seu compromisso de criar um ambiente propício aos negócios, consolidando a cidade como um centro de inovação e crescimento industrial na região.

Fonte: Prefeitura de Agudo