Prefeito encaminha projeto para expansão de sinal de internet no interior de Agudo

Na tarde de sexta-feira, dia 12 de março, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, encaminhou Projeto de Lei à Câmara de Vereadores , que visa a expansão de internet para o interior do município, por meio do programa municipal “Conecta Agudo”.

“Vivemos em um período que o acesso à internet se tornou uma necessidade. Todos e todas vivem mais próximos devido a facilidade que isso traz”, destaca o prefeito.

A expansão da internet favorece a pesquisa nas escolas, as relações interpessoais, comunicação e acesso as informações dos órgãos públicos.

Desse modo, com o Programa Conecta Agudo, a partir da aprovação do Projeto de Lei, possibilitará a expansão da internet em todo o município, por meio da disponibilização de estruturas metálicas, de forma justa e igualitária, para as empresas do ramo da Internet.

Fonte: Prefeitura de Agudo