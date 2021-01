Prefeito encaminha à Câmara projeto para reduzir índice de correção do IPTU em Agudo

Em dezembro de 2020, um decreto instituiu um aumento de 23,14% no IPTU em Agudo para o ano de 2021. Porém, por não concordar com isso, a atual gestão buscou ferramentas para reverter essa situação.

Dessa forma, o prefeito Luís Henrique Kittel enviou o projeto de lei 11/2021 à Câmara de Vereadores, que altera o indexador de reajuste, que atualmente é o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Se aprovado pelos vereadores, o reajuste será de 4,52%, índice mínimo permitido, e não mais de 23,14%.

Por exemplo, se antes com o aumento de 23,14% o contribuinte teria que pagar um IPTU de R$ 200,00; agora, esse contribuinte pagará R$ 169,75.

Kittel também ampliou os prazos de pagamento com desconto e as possibilidades de parcelamento. Será garantido desconto de 20% para pagamentos à vista nos meses janeiro e fevereiro, 10% no mês de março e 5% no mês de abril, e também poderá ser parcelado em até 8 vezes, com a última parcela sendo no mês de dezembro.

Fonte: Prefeitura de Agudo