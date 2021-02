Prefeito e vice de Faxinal do Soturno cumprem agenda em Brasília 

Na última semana, entre os dias 2 e 4 de fevereiro, o prefeito Clovis Alberto Montagner e o vice-prefeito Lourenço Domingos Moro estiveram em Brasília. A agenda na capital federal objetivou buscar recursos para serem investidos em Faxinal do Soturno.

Ao longo dos três dias no Distrito Federal, a dupla participou de reuniões no Ministério da Saúde, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos gabinetes dos senadores Luis Carlos Heinze e Lasier Martins e dos deputados Osmar Terra, Afonso Hamm, Alceu Moreira, Pedro Westphalen, Ubiratan Sanderson, Giovani Cherini, Nereu Crispim, Gerônimo Goergen, Marlon Santos, Paulo Pimenta, Heitor Schuch e Márcio Biolchi.

Conforme o prefeito Clovis, fevereiro é o mês da destinação das emendas parlamentares para o ano de 2021, uma vez que o orçamento da União deve ser votado até o início de março. “Nós já tínhamos feito vários contatos e agora fomos lá para confirmar”, explica.

Entre os projetos pleiteados estão a construção do Posto de Saúde na Vila Verde Teto, a revitalização da Praça Vicente Pallotti, novo ônibus para o transporte escolar, conclusão do ginásio de esportes da Vila Verde Teto, máquinas para as obras e agricultura, patrulha agrícola, calçamentos e infraestrutura para o turismo regional.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno