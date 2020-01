Prefeito de Paraíso do Sul reúne Conselhos para tratar sobre repasses das sobras financeiras da Câmara de Vereadores

Na segunda-feira, dia 6 de janeiro, aconteceu uma reunião no Gabinete do prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, com o Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Desenvolvimento (Comude), para tratar sobre os repasses das sobras financeiras da Câmara de Vereadores do ano de 2019.

Na oportunidade foi solicitado o repasse de 50% do valor ao Hospital Paraíso e 50% ao Consepro (Conselho Pró-Segurança Pública), tudo mediante apresentação e aprovação de Plano de Trabalho junto aos respectivos conselhos.

Após os envios pelos Conselhos das atas de aprovação, a Prefeitura encaminhará Projeto de Lei á Câmara de Vereadores para autorização legislativa, com posterior firmatura de acordo e efetivo repasse do valor.

O Hospital Paraíso usará o valor de repasse para o pagamento de pessoal da Casa Hospital, e o Consepro, para a instalação do sistema de videomonitoramento em vários pontos do município.

Estiveram presentes o prefeito, Artur Ludwig; o assessor jurídico, Delano Karsburg; a presidente do Comude, Gladis Friedrich; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Almiro Ludtke; o presidente do Hospital Paraíso, Juliano Müller; o tesoureiro do Hospital Paraíso, Claudiomar Almeida de Lara; o tesoureiro do Consepro, Matias Bundt; a secretária de Saúde, Juliana Cides; e o secretário de Agricultura e Pecuária, Valdir Temp.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul