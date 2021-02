Prefeito de Paraíso do Sul recebe novo proprietário do Atelier de Calçados

Na manhã dessa quinta-feira, dia 18 de fevereiro, o prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, recebeu no seu gabinete o proprietário da Empresa SS Shoes de Candelária, Eguinaldo Carvalho Severo, e o seu assessor, Ederson Goelzer, para tratar sobre a nova direção e produção junto ao antigo Atelier MD Molinari Calçados, de Paraíso do Sul.

Há algumas semanas a notícia do fechamento do Atelier Molinari causou grande preocupação ao Poder Executivo e o prefeito, Artur Ludwig, não mediu esforços junto aos antigos proprietários para que conseguissem um comprador, o que impediria o fechamento da mesma e como consequência o desemprego dos funcionários.

Após tratativas a compra foi efetuada pela Empresa SS Shoes de Candelária e o atual proprietário, Eguinaldo Severo, garantiu dar seguimento aos trabalhos e manter os funcionários. Falou ainda na possibilidade de crescimento e ampliação dos negócios, o que irá possibilitar novas vagas de emprego junto ao Atelier, que em Paraíso do Sul funcionará, inicialmente, como filial da empresa SS Shoes e, após, receberá o nome de D. S. Calçados.

Na oportunidade o prefeito tratou com o novo proprietário sobre a concessão de incentivos industriais, comprometendo-se em viabilizar a manutenção dos mesmos benefícios pagos até então à Empresa Molinari, como aluguel e luz elétrica do prédio e algumas isenções, com a finalidade de estimular as atividades da empresa, ampliando a geração de emprego e renda.

Ainda durante a reunião, o prefeito Artur colocou-se à disposição, assim como toda a equipe, para auxílio no que for necessário, buscando a instalação da empresa no município.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul