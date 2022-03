Prefeito de Paraíso do Sul nomeia dois novos secretários

Na manhã desta quinta-feira, dia 3, aconteceu no gabinete do prefeito de Paraíso do Sul, Arthur Ludwig, o ato de posse de dois novos secretários municipais.

O vereador Mauro Dumke passa a responder pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer e a outra portaria nomeia o vereador Flávio Vilmar Agne para a Secretaria Municipal de Governo. As portarias haviam sido assinadas na sexta-feira, 25, mas o ato de posse ocorreu nesta manhã.

Esteve presente além do prefeito Artur, o vice-prefeito Arnildo Schünemann; o assessor jurídico, Delano Karsburg; a secretária municipal de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt; secretária municipal de Saúde, Juliane Machado; secretário municipal de Agricultura e Pecuária, José Orestes Lovato; e funcionários das secretarias.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul