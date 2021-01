Prefeito de Paraíso do Sul empossa secretariado

O prefeito reeleito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, e o vice-prefeito, Arnildo Schünemann, deram posse no dia 1º de janeiro, aos secretários municipais que deverão coordenar as pastas da Saúde, Educação e Cultura, Obras e Trânsito, e Agricultura e Pecuária na gestão 2021-2024.

Três secretários seguem a frente de suas pastas: Juliane Machado – Saúde; Rosângela Aparecida Ribeiro Baumhardt – Educação e Cultura; e José Luis da Silva Ferreira – Obras e Trânsito. Houve apenas duas mudanças: a Secretaria de Administração passa a ser coordenada por Valdir Oscar Temp e a Secretaria de Agricultura e Pecuária terá como titular, José Orestes Lovato.

No ato também estiveram presentes ex-vice-prefeito, Paulinho Altermann, o advogado Delano Karsburg e os vereadores eleitos pelo PDT, Juliano Müller, Mauro Dumke e Tiago Schünemann.

A posse dos novos secretários ocorreu no dia 1º de janeiro, após a solenidade dos novos integrantes dos poderes Legislativo e Executivo municipais.

O ato ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores de Paraíso do Sul. Tomaram posse os vereadores eleitos: Darci Mundt, Eliseu Crumenauer, Jones Radiske, Juliano Müller,Kátia Schlesner, Luciano Richardt, Mauro Dumke, Patrícia Parreira e Tiago Schünemann. Na sequência houve a posse do prefeito reeleito, Artur Arnildo Ludwig e do vice-prefeito, Arnildo Alberto Schünemann, para o mandato de 2021 a 2024.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul