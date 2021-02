Prefeito de Paraíso do Sul empossa novos secretários

Na tarde desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, o prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig deu posse ao novo secretário de Agricultura e Pecuária, José Orestes Lovato (Zeca), e ao novo secretário de Administração, Valdir Temp.

O ato contou também com a presença do vice-prefeito, Arnildo Schünemann, do deputado Estadual, Valdeci Oliveira, do assessor do deputado Paulo Pimenta, Julio Lima, do superintendente da Famurs, Sidnei Cardoso, assessoria da FAMURS, Márcio Silva, assessor do deputado Valdeci Oliveira, Volnei Savegnago, vereadores Mauro Dumke e Juliano Müller, assessora jurídica do município, Priscila Orquiz, secretária de Saúde, Juliane Machado, secretária de Educação e Cultura, Rosângela Baunhardt, secretário de Obras e Trânsito, José Luiz Ferreira, advogado Delano Karsburg, e demais funcionários.

A posse ocorreu no Centro de Estudos e foram seguidas todas as normas de segurança contra o coronavírus.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul