Prefeito de Paraíso do Sul assina Decreto com medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-19)

O prefeito municipal de Paraíso do Sul. Artur Ludwig, assinou o Decreto nº 027-2020 que trata sobre medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19).

Dentre as medidas, ficam suspensas por 15 dias, as atividades escolares da rede municipal de ensino á partir de amanhã, 19 de março de 2020. No período de 15 dias a realização de eventos com aglomerações de pessoas também são suspensos.

A Administração Municipal pede que a comunidade siga as instruções da Secretaria de Saúde e não fiquem em locais com aglomerações de pessoas, que na medida do possível fiquem em suas casas e respeitem esse momento delicado pelo qual o mundo está passando.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul