Prefeito de Ivorá se reúne com Comando da Brigada Militar

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, acompanhado do vice-prefeito Jordano Moro, recebeu na última quarta-feira, dia 17, o comandante da Brigada Militar de Faxinal do Soturno, tenente Antonio Marcos Martins Santos.

De acordo com o tenente Martins, a visita objetivou conhecer o novo prefeito e apresentar demandas ao chefe do Executivo Ivorense. Além de sinalizar para que, após a instalação de câmeras de vídeomonitoramento, possam ser alocados policiais que já estão na reserva, para operar os equipamentos. O comandante também se colocou a disposição para dar apoio ao cumprimento das medidas preventivas determinadas pelos Decretos Municipais e Estaduais.

O prefeito Saulo agradeceu a visita e também colocou a Administração Municipal a disposição da Brigada Militar, afirmando que as demandas na área da segurança são muito importantes e que será feito o possível para viabilizá-las.

Atualmente o município de Ivorá está sob responsabilidade da soldado Margarete Stradioto Martins e do soldado Celber Rossatto e conta com mais três policiais. O Comando de Faxinal do Soturno compreende também os municípios de São João do Polêsine, Nova Palma e Pinhal Grande.

Fonte: Prefeitura de Ivorá