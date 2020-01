Prefeito de Ivorá recebe visita do gerente do Banrisul

O prefeito de Ivorá, Ademar Binotto, recebeu nesta semana, a visita do gerente do Banrisul, agência Faxinal do Soturno, Eduardo Barin Facin.

Conforme o prefeito, entre vários assuntos, relacionados ao Banco, o gerente colocou seus produtos a disposição da Administração Municipal, bem como atender a uma demanda do prefeito Binotto de participar do Expediente do Posto do Banrisul em Ivorá, onde o mesmo sinalizou positivamente, confirmando sua presença no Posto das 12h às 14h na primeira e última quinta-feira de cada mês, estando à disposição da população.

Também foi solicitado, pelo prefeito, a substituição do Caixa Eletrônico, por um mais atualizado para que possa atender melhor a população.

O secretário municipal de Finanças e Administração, Jorge dos Santos de Souza, também participou do encontro.

Fonte: Prefeitura de Ivorá