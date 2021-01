Prefeito de Ivorá recebe representantes da Agricultura Regional e Senac

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, recebeu, na segunda-feira, dia 25, a visita do coordenador Regional de Agricultura, Celso Carvalho. Ele foi apresentar a equipe da Superintendência Regional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapa).

“Tratamos sobre diversos assuntos, entre eles o funcionamento da Inspetoria Veterinária no município de Ivorá. A Comitiva se colocou a disposição da Administração para estreitar laços e trabalhar em parceria, de acordo com as demandas de nosso Município”, destacou o prefeito.

Acompanharam a visita a supervisora Regional, Gisane Lanes de Almeida, o representante da Inspetoria Veterinária de Faxinal do Soturno, Jeferson Grigoleto, e o servidor, Arildo Ramos Teixeira.

A comitiva da Agricultura foi recebida ainda pelo vice-prefeito, Jordano Moro; secretária municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon, e Fábio dos Santos, responsável pela Inspetoria Veterinária no município.

SENAC

O prefeito, Saulo Piccinin, recebeu também na segunda-feira, dia 25, duas representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Valeska Berman e Caroline Oyarzabal.Conforme o prefeito elas estiveram no município para buscar parcerias, focando no desenvolvimento da Região.

“Tivemos, num primeiro momento uma boa conversa, no sentido de buscar parcerias com o município, continuaremos mantendo o contato e, certamente, Ivorá buscará ações, junto ao Senac, para proporcionar qualificação à comunidade”, afirmaram as representes do Senac.

Fonte: Prefeitura de Ivorá