Prefeito de Ivorá recebe patrão do CTG Centelha do Imigrante

Na última semana, o prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, recebeu, em seu gabinete, o patrão do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Centelha do Imigrante, Demir Quatrin, para dialogar sobre assuntos referentes ao retorno das atividades.

Na oportunidade, o patrão se colocou a disposição para, juntos com a Administração Municipal, desenvolver um trabalho, em parceria. Também foi abordado o tema da volta às aulas, para que a entidade possa se organizar com o retorno das atividades das invernadas, seguindo os protocolos de distanciamento controlado na região.

O prefeito Saulo agradeceu a visita e destacou a importância do CTG na comunidade, pois reúne pessoas em um local para cultuar a tradição gaúcha, confraternizar e apreciar as apresentações artísticas e as festas campeiras.

Além do prefeito, Saulo Piccinin e do patrão do CTG, Demir Quatrin, estiveram presentes a dirigente dos Núcleos Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, que também é diretora Artística do CTG Centelha do Imigrante, Edicléia Iensen Cherobini e a assessora jurídica, Fernanda Maziero.

Fonte: Prefeitura de Ivorá