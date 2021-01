Prefeito de Ivorá recebe nova diretoria do Hospital Nossa Senhora da Saúde

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, recebeu na segunda-feira, dia 11 de janeiro, o presidente e o vice-presidente do Hospital Nossa Senhora da Saúde de Ivorá, Tarcísio Meneghetti Pase e João Selito dos Santos. A visita objetivou apresentar ao prefeito Saulo, o plano para adquirir filantropia para o Hospital.

Hoje a instituição tem atendimento 100% Sistema Único de Saúde (SUS), cujo recurso para manutenção é fornecido pela Administração Municipal. “A Prefeitura dá a contrapartida no Contrato com o Hospital São Roque na contratação de médicos, enfermeiros e técnicos em Enfermagem”, explica o chefe do Executivo ivorense, acrescentando que o foco da nova Administração Municipal e também da nova gestão do Hospital é atender a todos de forma qualificada e igualitária.

Estiveram presentes ainda na reunião o vice-prefeito, Jordano Moro e o secretário Municipal de Administração e Finanças, Eno Frizzo.

Fonte: Prefeitura de Ivorá