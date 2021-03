Prefeito de Ivorá recebe assessor da Superintendência Estadual do BB

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, recebeu, no dia 24 de fevereiro, a visita do assessor da Superintendência Estadual do Banco do Brasil (BB) – Agência Setor Público, Gilmar Sossella.

Conforme o prefeito, o visitante veio apresentar as linhas de créditos que o Banco do Brasil oferece aos municípios.

O chefe do Executivo Ivorense agradeceu a aproximação da instituição bancária com a Administração Pública, principalmente, nos pequenos municípios.

Sossela estava acompanhado do professor, Alencar Loch e da gerente de Unidade de Atendimento do Posto de Atendimento Avançado do Banco do Brasil em Ivorá, Márcia Bertoldo Squio.

Receberam também o assessor do BB, o vice-prefeito, Jordano Moro e os secretários de Finanças e Administração, Eno Fizzo, e de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon.

Na região, Sossela ainda esteve nos municípios de Paraíso do Sul e São João do Polêsine.

Fonte: Prefeitura de Ivorá