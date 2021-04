Prefeito de Formigueiro reivindica mais policiais para Brigada Militar

O prefeito de Formigueiro, Jocelvio Cardoso, o Xiru, preocupado com as dificuldades encontradas pela Brigada Militar de Formigueiro, para atender as demandas do município na área de segurança e fiscalização de ordenamentos do decreto da pandemia, solicitou uma reunião na tarde de segunda-feira, dia 19, com o tenente coronel Cleberson Bastianello, comandante do 1º Regimento de Policia Montada – RPMon de Santa Maria, para solicitar uma ação do comandante no sentido de oferecer aumento no número de efetivo de policiais militares para Formigueiro.

Na conversa, o comandante Bastinello explicou as dificuldades que a Brigada Militar está enfrentando no momento, com a falta de policiais para todas as regiões do Estado, situação que ficou agravada com as exigências da pandemia.

Na ocasião, o prefeito Xirú, que foi para a reunião acompanhado do secretário de Administração, Fabiano da Luz, entregou um documento para o comandante Bastianello, oficializando a demanda de mais policiais para o município.

A partir de agora o prefeito Xirú, como presidente da AMCentro – Associação dos Municípios da Região Centro – e de posse de um relatório, fornecido pela Brigada Militar com dados técnicos da situação do policiamento na região, irá reivindicar as autoridades estaduais, ações práticas, para que Formigueiro receba mais efetivo.

De acordo com o comandante do 1º RPMon, no momento Formigueiro é a prioridade da região.

Outro assunto tratado na reunião foi a colocação em funcionamento, das câmeras de monitoramento que já estão disponíveis, e que em breve vão ajudar a monitorar o comportamento e aglomerações de pessoas principalmente durante a pandemia.

O comandante Bastianello lamentou o comportamento de algumas pessoas não tem colaborado em nada para a superação do momento difícil em que toda a sociedade está passando.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro