Prefeito de Formigueiro quer aumento da capacidade da barragem da Corsan

Na semana passada o prefeito de Formigueiro, Jocélvio Cardoso, o Xirú, acompanhando do secretário municipal de Administração, Fabiano da Luz, e do gerente da Corsan no município, Mauro Schünke, estiveram cumprindo agenda em Porto Alegre. A comitiva cumpriu agenda na Capital na busca de aumentar a capacidade de água da barragem da Corsan.

Recebidos por André Finamor, diretor de operações da Corsan, o prefeito Xirú solicitou um estudo e avaliação para ver a possibilidade de aumentar a capacidade de armazenamento de água. Segundo o prefeito, a ação resolveria o problema de abastecimento de água da cidade, principalmente em épocas de estiagem.

Com a demanda apresentada, André recebeu de forma positiva a solicitação, sem confirmar o atendimento da demanda do município formigueirense.

Com informações da Prefeitura de Formigueiro.