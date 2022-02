Prefeito de Formigueiro anuncia a instalação de empresa com investimento de R$ 35 milhões

Foto: Marcelo Rodrigues

Na manhã do último sábado, dia 29, na Prefeitura de Formigueiro, durante a transmissão ao vivo da prestação de contas na Rádio Integração do Poder Executivo, o prefeito Jocélvio Cardoso, o Xirú, anunciou a instalação de uma empresa ligada ao setor de combustíveis no município.

Sem revelar o nome, Xirú anunciou que a empresa irá se instalar em uma área na localidade de Encruzilhada, no interior do município, quando no local fará o recebimento, depósito e distribuição de combustíveis para a metade sul do Estado.

“Eu estava de férias, mas trabalhando nas negociações para que isso viesse a acontecer. Em breve a empresa estará aqui para assinar a escritura da área e isso vai trazer benefícios financeiros para todo o município e região também”, revelou o prefeito durante a entrevista acrescentando que a negociação já acontece a cerca de seis meses.

Com o projeto pronto e com as licenças concedidas, o próximo passo do Poder Executivo é formalizar a escritura da área que, somente para a construção, terá aproximadamente R$ 35 milhões em investimentos por parte da nova empresa. Além disse, ela irá gerar entre 10 a 15 empregos diretos e muitos indiretos.

Conforme Xirú, já está criada a lei de benefícios e, em breve, será enviado ao Poder Legislativo o pedido para que o município auxilie a nova empresa na construção da sede com o incentivo na terraplanagem, pedras, entre outros.

“Em breve virão mais empresas”, finalizou o prefeito Xirú.