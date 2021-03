Prefeito de Faxinal do Soturno se reúne com nova diretoria dos Bombeiros Voluntários

Na manhã desta segunda-feira, dia 29, o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, esteve reunido com representantes da nova diretoria da Associação de Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno, eleita no último dia 24 de março.

Na ocasião, o chefe do Executivo desejou sucesso à nova gestão e colocou a Prefeitura à disposição para auxiliar nas demandas da entidade. Os dirigentes dos Bombeiros falaram sobre as expectativas para este novo período e das melhorias e mudanças que desejam realizar tanto na estrutura física como na questão de pessoal.

Participaram da reunião o presidente eleito, João Antônio Morais dos Santos, o vice-presidente José Aldoni da Silva, o 1° Tesoureiro André Floresta, 2º Secretário Rômulo Iago Meirelles, o comandante Gabriel Fantoni, o subcomandante Lisione da Silva.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno