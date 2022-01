Prefeito de Faxinal do Soturno recebe visita da historiadora e escritora Catia Dal Molin

A gaúcha Catia Dal Molin, que vive há 15 anos na Itália, está de férias na região e fez uma visita ao prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, na manhã desta quarta-feira, dia 26.

Na ocasião, a historiadora e escritora trouxe saudações do prefeito de Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, também presidente da Província de Treviso, na Itália.

Além disso, contou sobre as atividades que vem desenvolvendo no país e se colocou à disposição do município para a realização de projetos que possam fortalecer a cultura italiana e a relação entre Brasil e Itália.

Atualmente, Catia trabalha como acompanhante turística credenciada na Itália e é proprietária da empresa Gens – Turismo Genealógico Itália.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno