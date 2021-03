Prefeito de Faxinal do Soturno recebe empresários do Frigorífico Trevisan e Klockner

Na manhã da última quarta-feira, dia 3, o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, recebeu em seu gabinete os empresários responsáveis pelo Frigorífico Trevisan e Klockner, localizado na ERS-149, Km 141, em Faxinal do Soturno, próximo ao Distrito Industrial, na Linha Dona Francisca. O chefe do Executivo deu as boas-vindas aos investidores, que são de Santa Catarina, e colocou a Prefeitura à disposição. No encontro, foi solicitada a melhoria do acesso a empresa.

O frigorífico está em fase de liberação para o funcionamento e as atividades devem iniciar muito em breve. Prova disso é que a empresa já está selecionando funcionários para os cargos de magarefe (açougueiro), faxineira, serviços gerais, caldeirista, secretária e monitor de qualidade. Os currículos devem ser entregues na sede do frigorífico.

Inicialmente, a empresa irá atuar no abate de suínos, com capacidade de até 250 animais por dia. Conforme os investidores, a carne será transportada até Santa Catarina, para ser processada em outra empresa.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno