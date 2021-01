Prefeito de Faxinal do Soturno realiza primeira reunião com a equipe de governo

Com o objetivo de avaliar a gestão encerrada em 2020 e projetar os próximos quatro anos da Administração Municipal em Faxinal do Soturno, o prefeito Clovis Alberto Montagner reuniu a equipe de governo na tarde de quarta-feira, dia 6 de janeiro.

O encontro aconteceu na Sala de Reuniões da Prefeitura, com a participação do vice-prefeito e secretário de Saúde, Lourenço Moro; secretário de Administração e Gestão Financeira, Iramir Zanella; secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Gilceu Casarin; secretário de Assistência Social, Eduardo Garlet Prestes, secretária de Educação; Cultura e Desporto, Simone Stieler; e secretário de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti. Ainda integram o grupo o assessor jurídico, Diogo Zanella, a chefe do gabinete, Débora Vizzotto e a assessora de Comunicação, Dara Hamann.

Na ocasião, o prefeito Clovis apresentou as principais demandas da população, obras, projetos e ações que precisam ser realizadas nesta nova gestão. Também, falou da importância da sintonia da equipe de governo, para que todas as áreas do município sejam bem atendidas. Segundo o Chefe do Executivo, o grupo deverá se reunir periodicamente, a cada 15 dias, para tratar, discutir e encontrar as melhores soluções para os assuntos de interesse de Faxinal do Soturno.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno